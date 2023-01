Bob: Nolte holt EM-Gold auch im Zweier

Nach dem Titel im Einzelschlitten am Samstag gewann Nolte am Sonntag in Altenberg auch die Zweier-EM - obwohl sie in beiden Rennen nicht die Schnellste war. Die Europameisterinnen im Bob werden traditionell im Rahmen eines Weltcups ermittelt, am Samstag und Sonntag landete Nolte jeweils knapp hinter US-Favoritin Kaillie Humphries.