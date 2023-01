Noko: Schmid in Klingenthal in Lauerstellung - Rehrl führt

Kombinierer Julian Schmid peilt im zweiten Wettkampf des „Super-Sonntags“ in Klingenthal ein Top-Ergebnis an.

Kombinierer Julian Schmid peilt im zweiten Wettkampf des „Super-Sonntags“ in Klingenthal ein Top-Ergebnis an. Der zweimalige Saisonsieger aus Oberstdorf sprang auf 135,5 m und geht um 13.00 Uhr (ZDF und Eurosport) als Vierter in den Skilanglauf über zehn Kilometer. Allerdings sind die ersten drei Läufer bereits weit entfernt.