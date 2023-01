Bochum holt Broschinski aus Dortmund

Das gab der Klub am Tag nach dem 3:1 im Kellerduell über Hertha BSC bekannt. Broschinski unterschrieb einen Vertrag bis 2026, zur Ablöse machten beide Vereine keine Angaben. Der 22-Jährige war mit dem BVB II in die 3. Liga aufgestiegen. Dort erzielte er in dieser Saison drei Tore in 15 Einsätzen.