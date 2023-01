„Statement von uns“: Wolfsburg plötzlich im Rennen um Europa

Denn: Der Saisonstart ging ja gehörig daneben, nach fünf Spielen lagen die Wölfe mit nur zwei Pünktchen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Doch Trainer Niko Kovac schaffte die Wende, fünf Siege in Serie gelangen dem Werksklub zuletzt im Herbst 2014. Damals wurde Wolfsburg am Ende dann Vizemeister.

Davon will Kovac natürlich nichts wissen, der ehrgeizige Kroate dachte auch nach dem 6:0 schon schnell wieder an die nächsten Aufgaben. „Das Spiel war ein Einzelfall, so etwas gelingt nicht alle Tage“, sagte Kovac und fügte mit Blick auf die Spiele bei Hertha BSC (Dienstag, 20.30 Uhr) und bei Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr/jeweils Sky) an: „Wir nehmen das gerne mit, müssen aber trotzdem für die nächsten Partien in die richtige Richtung denken.“