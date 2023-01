NFL-Playoffs: Drama-Sieg für Patrick Mahomes und Chiefs: Superstar trotzt Verletzungsschock

Durch einen 27:20-Sieg gegen die Jacksonville Jaguars zog der Super-Bowl-Champion von 2020 am Samstag (Ortszeit) ins Halbfinale der NFL-Playoffs ein. Dort treffen die Chiefs am kommenden Sonntag auf die Buffalo Bills oder die Cincinnati Bengals. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Die Partie stand für die Chiefs auf Messers Schneide, doch in der zweiten Hälfte kam der 27-Jährige zurück. Mahomes humpelte wegen der Knöchelblessur sichtlich und fand dennoch Receiver Marquez Valdes-Scantling in der Endzone. Vier Minuten vor dem Ende stellte er die Weichen damit auf Sieg. Ein Fumble von Jamal Agnew und eine Interception von Trevor Lawrence (24/39, 217 Yards) später war die Partie entschieden.

Wird Mahomes für das Championship Game rechtzeitig fit?

„Es fühlt sich besser an, als ich dachte“, sagte Mahomes: „Offensichtlich habe ich im Moment eine Menge Adrenalin im Blut, also werden wir sehen, wie es sich anfühlt. Aber ich werde mich sofort in die Behandlung stürzen und versuchen, alles zu tun, um bis nächste Woche wieder bei 100 Prozent zu sein.“

Im zweiten Viertelfinal-Spiel besiegten die Philadelphia Eagles die New York Giants locker mit 38:7, wobei auch Eagles-Quarterback Jalen Hurts zwei Touchdown-Pässe gelangen. Im Halbfinale der NFC geht es nun gegen die Dallas Cowboys oder die San Francisco 49ers um den Einzug in den Super Bowl am 12. Februar in Glendale/Arizona.