Werders Werner schlägt Alarm: "Desaströse Leistung"

Nach dem katastrophalen Start ins neue Fußball-Jahr hat Werder Bremens Ole Werner einen eindringlichen Appell an seine Spieler und das gesamte Umfeld gerichtet. "Klar ist, dass uns so etwas nicht nochmal passieren darf. Jeder muss jeden Tag 100 Prozent geben. Wenn wir das nicht tun, wird es so aussehen wie heute, dann werden wir Probleme kriegen", sagte Werner bei Sky nach dem 1:7 (1:5) beim 1. FC Köln.

Die Mängelliste seiner Mannschaft in diesem Spiel sei so lang, dass er sie im TV-Interview gar nicht aufzählen könnte, führte Werner aus: "Wir haben uns in der Zweikampfführung ergeben und vorne kaum einen Ball an den Mann gebracht. Unterm Strich eine wirklich desaströse Leistung von uns." Seine Schlussfolgerung lautete: "Nichts, aber wirklich gar nichts hat funktioniert. Da sollte man nichts beschönigen."