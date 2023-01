Handball-WM 2023: Viertelfinale perfekt! So geht's für Deutschland weiter

Das Viertelfinale ist erreicht! Deutschland stürmt bei der Handball-WM unter die letzten Acht. So geht es für das DHB-Team im Turnier jetzt weiter.

Der deutschen Handball-Nationalmannschaft reicht im letzten Hauptrundenspiel bei der WM in Polen und Schweden schon ein Unentschieden gegen Norwegen zum Gruppensieg.

Durch den klaren 33:26-Sieg gegen die Niederlande zog das Team von Trainer Alfred Gislason an der Spitze der Hauptrundengruppe III wieder an den Norwegern vorbei. (DATEN: Gruppen und Tabellen der Handball-WM)

Das Viertelfinalticket haben beide Mannschaften schon sicher in der Tasche - und auch die beiden potenziellen Gegner stehen schon fest: In der Hauptrundengruppe I hielten sich Frankreich (8:0 Punkte, 137:108 Tore) und Spanien (8:0, 123:96) schadlos und spielen nun ebenfalls im direkten Duell den Gruppensieg aus.

In der Runde der letzten Acht treffen die Gruppensieger dann jeweils auf den Gruppenzweiten der anderen Gruppe.

Auch Schweden und Ägypten im WM-Viertelfinale

In den Hauptrundengruppen II und IV, in denen die Teilnehmer der anderen beiden Viertelfinals ermittelt werden, ist die Lage noch nicht ganz so klar.