Handball-WM 2023: Deutschland steht dank überragendem Andreas Wolff im Viertelfinale

Durch den überzeugenden Erfolg ist auch noch der Gruppensieg in der Hauptrunde möglich. Am Montag trifft das noch ungeschlagene Team von Alfred Gislason, im Endspiel um den Gruppensieg, auf die ebenfalls noch ungeschlagenen Norweger. (Endspiel um den Gruppensieg LIVE: Deutschland - Norwegen am Montag ab 20:30 Uhr im LIVETICKER )

Handball-WM: Wolff hält überragend

Die deutsche Nationalmannschaft startete nervös in das Duell mit dem Nachbarn. Erst nach drei Minuten erzielte Julian Köster das erste Tor. Auch danach machten beide Teams in der Offensive viele Fehler und so erzielten beide Teams in den ersten elf Minuten nur vier Treffer.