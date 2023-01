Bundesliga: 1. FC Köln – SV Werder Bremen, 7:1 (5:1)

Die 50.000 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Linton Maina brachte das Team von Trainer Steffen Baumgart bereits in der neunten Minute in Front. Mit einem schnellen Doppelpack (16./21.) zum 3:0 schockte Steffen Tigges Werder. Für die Vorentscheidung waren Ellyes Skhiri (30.) und Denis Huseinbasic (36.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Das 1:5 von Bremen stellte Niclas Füllkrug sicher (38.). Köln gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Ole Werner Marvin Ducksch und Christian Groß vom Feld und brachte Eren Dinkci und Niklas Schmidt ins Spiel. Den Vorsprung des 1. FC Köln ließ Skhiri in der 54. Minute anwachsen. Durch ein Eigentor von Marco Friedl verbesserten die Gastgeber den Spielstand auf 7:1 für sich (76.). Gleich drei Wechsel nahm der FC in der 59. Minute vor. Tigges, Florian Kainz und Huseinbasic verließen das Feld für Davie Selke, Dejan Ljubicic und Mathias Olesen. Am Ende fuhr der 1. FC Köln einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Köln bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den SV Werder Bremen in Grund und Boden spielte.