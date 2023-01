Bundesliga: 1. FC Union Berlin – TSG 1899 Hoffenheim, 3:1 (0:1)

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Ihlas Bebou für die TSG 1899 Hoffenheim zur Führung (43.). Zur Pause wusste die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Union drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Paul Seguin und Kevin Behrens sorgen, die per Doppelwechsel für Genki Haraguchi und Jordan Siebatcheu auf das Spielfeld kamen (63.). Danilho Doekhi schockte die TSG und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den 1. FC Union Berlin (73./89.). Mit Janik Haberer und Sheraldo Becker nahm Urs Fischer in der 88. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Levin Öztunali und Jamie Leweling. Kurz darauf traf Leweling in der Nachspielzeit für Union (90.). Am Schluss fuhr der 1. FC Union Berlin gegen Hoffenheim auf eigenem Platz einen Sieg ein.