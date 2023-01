Bundesliga: VfB Stuttgart – 1. FSV Mainz 05, 1:1 (1:1)

Der VfB Stuttgart trennte sich an diesem Samstag vom 1. FSV Mainz 05 mit 1:1. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Serhou Guirassy sein Team in der 36. Minute. In der 40. Minute verwandelte Marcus Ingvartsen vor 45.903 Zuschauern einen Elfmeter zum 1:1 für den FSV. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Als Referee Dr. Brych (München) das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.