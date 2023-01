Bundesliga: Aufregung beim Labbadia-Comeback!

Brno Labbadia feierte sein Comeback an der Seitenlinie des VfB Stuttgart - und musste direkt eine wilde Achterbahnfahrt durchleben.

Die Treffer des Tages erzielten Guirassy für Stuttgart, Ingvartsen konnte für Mainz noch in der ersten Hälfte per Elfmeter ausgleichen.

Noch vor der Partie hatte Bruno Labbadia, der unter anderem auf den kroatischen WM-Dritten Borna Sosa verzichten musste, versprochen: Der VfB werde sich „nicht hinten reinstellen und nur verteidigen“. So sagte der 56-Jährige: „Wir müssen jeden Zentimeter des Spielfelds beackern.“ Ein derartiges Ackern war auch die erste halbe Stunde.

Guirassy trifft zur VfB-Führung

Seine Mannschaft zeigte sich in den Anfangsminuten durchaus bemüht, den Vorstellungen des neuen Trainers gerecht zu werden - allerdings nur mit mit mäßigem Erfolg. Die Stuttgarter Intensität wussten die Mainzer mit ihrer eigenen aggressiven Spielweise auszugleichen. Folgerichtig zeichnete sich das Spiel eher durch viele Zweikämpfe als durch Strafraumaktionen aus, ein Distanzschuss von Leandro Barreiro (15.) blieb lange Zeit der einzig nennenswerte Abschluss. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Lattentreffer für VfB und Mainz

Zwar kamen die Schwabe nach der Pause zwingender und schwungvoller in die Partie, das letzte Quäntchen Genauigkeit fehlte aber unentwegt. Und fast wäre die Partie gar gänzlich gekippt: Mainz-Stürmer Aymen Barkok setzte sich in der Stuttgarter Hintermannschaft durch und knallte das Leder förmlich an die Latte (57.) (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)