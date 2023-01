Bundesliga: Böse Abreibung für SC Freiburg - mit Folgen für FC Bayern

Der VfL Wolfsburg präsentiert sich nach der Winterpause in Torlaune!

Beim Heimspiel gegen den SC Freiburg feierte die Mannschaft von Niko Kovac einen deutlichen 6:0-Erfolg. Dabei legten die Niedersachsen vor allem im ersten Durchgang eine enorme Effektivität an den Tag. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Anschließend nutzte Jonas Wind (28./37.) zwei weitere Unachtsamkeiten der Breisgauer eiskalt aus und sorgte bereits vor der Pause für die Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel schraubten Yannick Gerhardt (56.), Ridle Baku (80.) und Luca Waldschmidt (90.) das Ergebnis gegen ein teilweise hilfloses Gästeteam in die Höhe.

Freiburg hat nun fünf Punkte Rückstand auf die Bayern, die am Freitagabend beim 1:1 bei RB Leipzig einen Zähler geholt hatten - bleibt aber dennoch Tabellenzweiter. Der Werksklub von Trainer Niko Kovac kletterte durch den fünften Sieg in Serie auf Platz sechs. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bayern hat sich dadurch zum 26. Mal die Herbstmeisterschaft gesichert. Mit 35 Punkten ist der FC Bayern am 17. Spieltag am Dienstag und Mittwoch nicht mehr vom ersten Rang nach der Hinrunde zu verdrängen. Aufgrund der Fußball-WM in Katar konnte der Herbstmeister erst im Jahr 2023 und nicht wie üblich im Herbst ermittelt werden.