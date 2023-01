Handball-WM 2023 heute: Deutschland gegen Niederlande LIVE im TV, Stream, Ticker

Niederlande holen im Handball auf

Die Frauen des Nachbarlandes zählen bereits seit längerem zur absoluten Weltspitze und kürten sich 2019 erstmals zum Weltmeister. Dazu stellten sie in Lois Abbingh (71 Tore) die beste Torschützin und in Estavana Polman, Freundin von Rafael van der Vaart die beste Spielerin des Turniers. (INTERVIEW POLMAN: „Gehört nicht auf Handballfeld“)

Während die Männer lange Zeit im Schatten der Frauen standen, klopfen die Oranje-Stars um Kay Smits bei diesem Turnier ebenfalls an der Weltspitze an. Der bislang beste Platz datiert aus dem Jahr 1961, als man bei der bis 2023 einzigen WM-Teilnahme von zwölf Mannschaften Rang elf belegte.

Aber auch das deutsche Team will in diesem Match überzeugen und erinnert an die hitzigen Duelle im Fußball. „Bis die Brisanz an den Fußball rankommt, braucht es noch ein paar Jahre“, sagte Linksaußen Lukas Mertens, „das Duell hat in den letzten Jahren aber immer mehr an Bedeutung gewonnen.“