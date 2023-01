3. Liga: FC Erzgebirge Aue – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 4:0 (3:0)

Antonio Jonjic brachte Aue in der 23. Spielminute in Führung. Der Treffer von Korbinian Burger ließ nach 38 Minuten die 7.378 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung der Gastgeber. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Paul-Philipp Besong die Führung der Mannschaft von Pavel Dotchev aus. Der tonangebende Stil des FC Erzgebirge Aue spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Thomas Kleine setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Tobias Stockinger und Luke Hemmerich auf den Platz (58.). Dimitrij Nazarov besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Aue (76.). Letztlich kam der FC Erzgebirge Aue gegen Bayreuth zu einem verdienten 4:0-Sieg.