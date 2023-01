3. Liga: SV 07 Elversberg – FC Ingolstadt 04, 4:3 (3:1)

Luca Schnellbacher brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Front. Doppelpack für den Ligaprimus: Nach seinem ersten Tor (23.) markierte Thore Jacobsen wenig später seinen zweiten Treffer (25.). Eine Niederlage war nicht nach dem Geschmack von Rüdiger Rehm, der noch im ersten Durchgang David Kopacz für Denis Linsmayer brachte (24.). Das muntere Toreschießen vor 5.000 Zuschauern fand mit dem Treffer von Justin Butler zum 1:3 in der 41. Minute seine Fortsetzung. Mit der Führung für SV 07 Elversberg ging es in die Kabine. Zum Seitenwechsel ersetzte Luca Dürholtz von der Mannschaft von Coach Horst Steffen seinen Teamkameraden Carlo Sickinger. In der Halbzeitpause änderte Rüdiger Rehm das Personal und brachte Nikola Stevanovic und Pascal Testroet mit einem Doppelwechsel für Maximilian Neuberger und Butler auf den Platz. In der 52. Minute brachte Maximilian Dittgen den Ball im Netz von Elversberg unter. Numerisch ins Hintertreffen geriet SV 07 Elversberg in der 65. Minute, als Lukas Pinckert mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. Zumindest zahlenmäßig war die Partie ab der 72. Minute wieder ausgeglichen, als Calvin Brackelmann vom FCI die Gelb-Rote Karte kassierte. Per Elfmeter erhöhte Jacobsen in der 73. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf drei Treffer – 4:2 für Elversberg. In der Nachspielzeit (90.) gelang Moussa Doumbouya der Anschlusstreffer für Ingolstadt. Letzten Endes holte SV 07 Elversberg gegen den Gast drei Zähler.