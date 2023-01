3. Liga: TSV 1860 München – FSV Zwickau, 3:1 (3:0)

Die 15.000 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Raphael Holzhauser brachte 1860 bereits in der ersten Minute in Front. Die Heimmannschaft machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Fynn Lakenmacher (7.). Ein frühes Ende hatte das Spiel für Jan Löhmannsröben von Zwickau, der in der zwölften Minute vom Platz musste und von Leonhard von Schroetter ersetzt wurde. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Martin Kobylanski seine Chance und schoss das 3:0 (42.) für den TSV 1860 München. Der tonangebende Stil von 1860 spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. In der Halbzeitpause veränderte der FSV Zwickau die Aufstellung in großem Maße, sodass Mike Könnecke, Dominic Baumann und Yannic Voigt für Yannik Möker, Noel Eichinger und Johan Gomez weiterspielten. Baumann verkürzte für die Mannschaft von Trainer Joseph Enochs später in der 56. Minute auf 1:3. Gleich drei Wechsel nahm der TSV 1860 München in der 64. Minute vor. Yannick Deichmann, Lakenmacher und Kobylanski verließen das Feld für Christopher Lannert, Marcel Bär und Marius Wörl. Schlussendlich verbuchte 1860 gegen Zwickau einen überzeugenden 3:1-Heimerfolg.