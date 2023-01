3. Liga: SV Meppen – Sport-Club Freiburg II, 1:2 (0:2)

Der verwandelte Strafstoß von Vincent Vermeij brachte die Gäste vor 6.533 Zuschauern nach elf Minuten mit 1:0 in Führung. In der 33. Minute erhöhte Julian Stark auf 2:0 für die Elf von Trainer Thomas Stamm. Die Hintermannschaft des SV Meppen ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Stefan Krämer Ole Käuper und Steffen Puttkammer vom Feld und brachte Sascha Risch und Yannick Osee ins Spiel. Mit Ji-Han Lee und Stark nahm Thomas Stamm in der 57. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Julian Guttau und Oscar Wiklöf. Markus Ballmert beförderte das Leder zum 1:2 von Meppen in die Maschen (59.). Stefan Krämer wollte das Heimteam zu einem Ruck bewegen und so sollten Marek Janssen und Lukas Eixler eingewechselt für David Vogt und Christoph Hemlein neue Impulse setzen (75.). Obwohl dem Sport-Club Freiburg II nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SV Meppen zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.