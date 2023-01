Torloses Remis bei Klopp-Jubiläum - Mudryk gibt Debüt

Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool zu seinem besonderen Jubiläum einen Sieg verpasst. In seinem 1000. Spiel als Trainer musste sich der 55-Jährige mit einem 0:0 gegen den FC Chelsea in der englischen Fußball-Premier-League zufrieden geben. Für die Blues kam 100-Millionen-Mann Michailo Mudryk erstmals zum Einsatz. Beide Mannschaften stecken mit je 29 Zählern weiter im Tabellenmittelfeld der Premier League fest.

Langweilig wurde es auch an der Anfield Road nicht. So sorgte Kai Havertz gleich zu Beginn für eine Schrecksekunde aufseiten der Reds. Der deutsche Nationalspieler traf in der 3. Spielminute aus kurzer Distanz für die Blues, der Ball war nach einem Pfostentreffer von Thiago Silva zurückgeprallt. Das Tor zählte aufgrund einer Abseitsposition jedoch nicht.