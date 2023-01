Premier League: Harter Fight bei Mudryk-Debüt im Krisen-Kracher Chelsea vs. Liverpool

Liverpool am Tiefpunkt: Wie kommt Klopp aus der Krise?

In einem packenden Spiel der beiden Tabellennachbarn kann sich keine Mannschaft aus der Krise schießen - beide sorgen jedoch für Schlagzeilen.

In einem historischen Spiel, der 1000. Partie in der Trainerkarriere des Jürgen Klopp, drückte der FC Liverpool mit Neuzugang Cody Gakpo unentwegt. „Der Bart ist jetzt wirklich grau! Als ich hier ankam, war das noch nicht so“, ließ Klopp noch schmunzelnd vor dem Spiel verlauten, nach dem Stresstest gab er sich zufrieden: „Wir können darauf aufbauen. Wir mussten uns auf kleine Schritte einstellen - und kein Tor gegen Chelsea zu bekommen war ein kleiner Schritt.“

Chelsea konnte nur zwei der letzten zehn Premier-League-Spiele gewinnen, auf dem zehnten Tabellenplatz wollten die Blues zudem gewiss nicht stehen! Potter musste sich also etwas einfallen lassen - seine Maßnahmen in Absprache mit der Klubführung: Eine Transferoffensive! Mit dem Ukrainer Mudryk und Noni Madueke wurden alleine zwei Spieler für über 130 Millionen Euro geholt.

Havertz-Blitztor, oder doch nicht?

Mit der Zeit kam Liverpool besser ins Spiel, speziell über Neuzugang Cody Gakpo. Klub-Legende Steven Gerrard prophezeite ihm nach dem Spiel eine große Reds-Zukunft, aber „man muss ihm Zeit geben. Seine Einstellung war zu sehen, ein bisschen Zeit noch und sein Talent wird aufblitzen.“ Besonders gegen Anfang der zweiten Spielhälfte drückten die Reds, bei denen James Milner in der Innenverteidigung ranmusste. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Neuzugang Mudryk feiert Debüt

Die Partie jedenfalls hielt, was sie versprach: Feuer auf beiden Seiten! Die Angriffsaktionen wechselten in der Schlussphase hin und her, Mudryk und Hakim Ziyech bei Chelsea respektive Mo Salah und Darwin Núñez bei Liverpool hatten die besten Chancen.