Handball-WM 2023: Vom Aussortierten zum Leistungsträger - Patrick Groetzki erhält Loblied

In der Endphase der ersten Halbzeit des 39:19-Siegs der deutschen Handballer bei der WM gegen Argentinien ließ der Rechtsaußen seinen Gegenspieler stehen wie einen Statisten. Er täuschte nach rechts an, zog blitzschnell am Argentinier vorbei zur Hand und haute den Ball in die Maschen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM 2023)