Mit Ludwig und Lippmann: DVV benennt Nationalteams 2023

Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) startet mit insgesamt sieben Nationalteams in die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

In diesem Jahr stehen unter anderem die EM in Wien (2. bis 6. August) und die WM in Mexiko (6. bis 15. Oktober) an, außerdem ist die Qualifikationsphase für die Sommerspiele in Paris am 1. Januar gestartet, die Anfang Juni 2024 endet.