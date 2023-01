Restart-Kampagne: „Deutschland soll in Bewegung kommen“

Mit einer Kampagne wollen der DOSB und die Politik in Berlin wieder Schwung in die durch Corona- und Energie-Krise belastete Gesellschaft bringen

Frankfurt am Main (SID) - Zurück auf den Trimm-dich-Pfad: Mit der Restart-Kampagne wollen der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Politik in Berlin ab Dienstag wieder Schwung in die durch Corona- und Energie-Krise gebremste Gesellschaft bringen. Mit niedrigschwelligen Angeboten in der Öffentlichkeit, aber vor allem mit Hilfen für die Sportvereine.