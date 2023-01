Völler kritisiert Innenministerin Faeser - jetzt kommt der Konter für DFB-Direktor

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Kritik des Deutschen Fußball-Bundes an ihrem „One Love“-Auftritt bei der WM in Katar zurückgewiesen.

„Auch die Innenministerin hätte das ein oder andere lassen sollen“, sagte Völler dazu am Freitag. DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der bei der Diskussion um die letztlich von der FIFA verbotenen Kapitänsbinde kein gutes Bild abgegeben hatte, äußerte sich ähnlich. „Die Innenministerin hat eine Entscheidung getroffen, das ist ihre Entscheidung gewesen. Das war in keinster Weise mit uns abgesprochen“, sagte Neuendorf.

Am Samstag kam dann der Konter der SPD-Politikerin. „Natürlich“ habe sie die Binde, die sie auf der Tribüne während des Vorrundenspiels gegen Japan getragen hatte, „vom DFB erhalten“, sagte Faeser am Rande des Neujahrsempfangs des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am Samstag in Frankfurt: „Von wem sonst?“