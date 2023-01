NBA: Arroganz-Ansage nach Galavorstellung! Kyrie Irving spuckt große Töne nach Sieg der Brooklyn Nets gegen Utah Jazz

In der NBA ist Kyrie Irving der überragende Akteur beim Sieg seiner Brooklyn Nets über die Utah Jazz. Nach dem Spiel sorgt er mit einer Aussage für Aufsehen.

Der streitbare Superstar der NBA führte seine Brooklyn Nets in der Nacht zu einem 117:106-Sieg gegen die Utah Jazz und beendete damit eine Serie von vier Niederlagen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Irving springt nach Durant-Verletzung in die Bresche

Umso wichtiger, dass der andere Superstar in die Bresche springt – was Irving gegen die Jazz auch tat. Und was nach dessen Einschätzung auch kein Einzelereignis bleiben soll.