NFL: "Geh zu deinen Kindern"! Bills-Safety Poyer rät Tom Brady zum Rücktritt

Der Vertrag des 45 Jahre alten Star-Quarterbacks bei den Tampa Buccaneers läuft nach dieser Saison aus, die Playoff-Niederlage gegen die Dallas Cowboys vom vergangenen Wochenende könnte das letzte NFL-Spiel in der Karriere des siebenmaligen Super-Bowl-Champions gewesen sein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Wenn es nach Jordan Poyer geht, war es das tatsächlich. Der Safety der Buffalo Bills rät dem Bucs-QB zu einem Rücktritt. „Tom, du weißt, dass ich die liebe“, sagte der 31-Jährige in seinem Podcast.

Er habe in früheren Episoden seines Podcasts gesagt, dass man Brady nie abschreiben dürfe. „Und natürlich hat er es in die Playoffs geschafft“, betonte Poyer.

„Ich verstehe, dass du dieses Spiel liebst“

Er appellierte aber an Brady: „Du hast alles getan, was du in dieser Liga hättest tun können. Ich verstehe, dass du dieses Spiel liebst. Geh zu deinen Kindern, Mann!“