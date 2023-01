Bob: Nolte holt EM-Gold - Kalicki gewinnt Bronze

Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte ist erstmals Europameisterin im Monobob. Die 24-Jährige wurde beim zweiten Weltcuprennen in Altenberg, das gleichzeitig auch die Europameisterschaft ist, erneut Zweite. US-Favoritin Kaillie Humphries siegte erneut und baute ihre Führung in der Weltcupwertung vor Nolte weiter aus. Da in die EM-Wertung nur europäische Starterinnen eingerechnet werden, konnte Nolte aber dennoch über den Titel jubeln.