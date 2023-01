FC Bayern: Wie das Sommer-Debüt lief - Bayern-Gen und Umarmung von Nagelsmann

An Neuzugang Sommer lag es jedoch nicht, dass der Tabellenführer, der auf 35 Zähler kommt, durch das Remis bei sechs Punkten Vorsprung auf die drittplatzierten Sachsen bleiben. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Wie schlug sich der Schweizer Nationalkeeper, der erst am Donnerstag von Borussia Mönchengladbach verpflichtet worden war. Das Spiel-Protokoll von SPORT1 .

39 Sekunden: Erster Ballkontakt des neuen Keepers nach missglücktem Flachpass in den Bayern-Strafraum durch Dominik Szoboszlai. Kein Problem für Sommer, der den Ball anschließend links raus rollt auf de Matthijs de Ligt.

3. Minute : Abstoß, nur kurz aus dem Fünfmeterraum gespielt nach rechts zu Dayot Upamecano, der den Ball gleich zurückpasst auf seinen Keeper. Sommer schlägt daraufhin einen langen, allerdings etwas zu kurz geratenen Ball, der noch vor dem Mittelkreis den Leipzigern in die Füße fällt. Das hätte man besser lösen können.

Sommer mit deutlicher Ansprache an neue Bayern-Kollegen

10. Minute: Wirklich viel hat der Ex-Gladbacher bis hierhin noch nicht zu tun gehabt. Was aber bereits deutlich wird: Sommer spricht viel mit seinen Vorderleuten, gibt von hinten Kommandos und ist von Beginn an fokussiert bei der Sache.

15. Minute: Eine Viertelstunde ist rum - und Sommer noch nicht wirklich geprüft. Aber wie hatte Bayern-Coach Julian Nagelsmann noch gesagt bei der Pressekonferenz vor dem Duell: „Einen neuen Torhüter zu integrieren, ist kein Hexenwerk. Das dauert normalerweise 15 Minuten. Es kommt auf den Torwart an, generell ist das Abwehrverhalten immer relativ klein, das Verhalten ist sehr ähnlich, vielleicht gibt es in der Spieleröffnung die ein oder andere Feinheit.“

22. Minute: Emil Forsberg wird halbhoch vor dem Tor angespielt, fackelt nicht lange und knallt den Ball in Richtung Sommer. Der hat mit dem zentralen Abschluss aus gut 20 Metern aber keinerlei Probleme, packt locker zu bei dem dankbaren Ding. (NEWS: Neuer-Schock: So reagierte Nagelsmann)

35. Minute: Das hätte gefährlich werden können - doch Sommer darf sich zurückhalten. Xaver Schlager schickt André Silva im Zentrum. Der sieht sich aber sofort mit Upamecano konfrontiert - und kommt am FCB-Innenverteidiger weder vorbei noch zu einem Abschluss.

Hat Yann Sommer schon das Bayern-Gen?

37. Minute: Die Bayern gehen in Führung dank Eric Maxim Choupo-Moting - und aus Sommer bricht die Emotion heraus. Lautstark brüllt der Schweizer seine Freude heraus, ballt die Fäuste. Hat er das Bayern-Gen jetzt schon in sich? Auf jeden Fall identifiziert sich da schon mal jemand mit seinem neuen Job...

39. Minute: Auch da muss Sommer nun wirklich nicht eingreifen: Forsberg kommt eher etwas zufällig an der Strafraumkante nach einem Vorstoß von Mohamed Simakan an den Ball und zieht schnell aus der Drehung ab. Der Schuss geht dann aber deutlich drüber. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga

45. Minute (+2): Zu Null gespielt, kaum etwas auszustehen gehabt - das dürfte Sommer gefallen haben, als es in die Pause geht. Auf dem Weg in die Kabine klatscht der 34-Jährige beim Verlassen des Spielfelds mit Torwarttrainer Toni Tapalovic ab.

52. Minute: Und dann ist es doch tatsächlich passiert! Joshua Kimmich spielt links am eigenen Strafraum einen ganz schwachen Ball vor den eigenen Sechzehner. Marcel Halstenberg reagiert gedankenschnell, leitet ruckzuck einen RB-Angriff ein. Am Ende flankt Forsberg den Ball wieder rein in die Gefahrenzone, wo im Fünfmeterraum erneut Halstenberg steht und aus naher Distanz vollstreckt. Sommer kann man da nichts ankreiden.