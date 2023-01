FC Bayern: Hasan Salihamidzic mit deutlichem Transfer-Statement

Yann Sommer ist endlich da. Schon beim 1:1 am Freitag gegen RB Leipzig stand der 34 Jahre alte Schweizer beim FC Bayern im Tor.

Neben dem in der Defensive flexibel einsetzbaren Niederländer Daley Blind (32, ablösefrei) ist Sommer der zweite Neuzugang der Münchner im Winter-Transferfenster. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Salihamidzic schließt weitere Bayern-Transfers aus

Bayern schnappt sich Konrad Laimer

„Er ist ein sehr, sehr interessanter Spieler - auch da sind wir in Gesprächen“, sagte Salihamidzic am Freitag zur Personalie. „Schauen wir mal, was passiert.“