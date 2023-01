Michelmann über Heim-EM 2024: "Halbfinale das Minimalziel"

Bei der EM (10. bis 28. Januar 2024) erwarte der Verband "den Erfolg. Im Klartext: Sportlich ist das Halbfinale das Minimalziel", führte Michelmann aus: "Wir wollen unsere Sportart in Deutschland so lange wie möglich präsentieren. Nur so können wir in den Arenen und vor dem Bildschirm Euphorie erzeugen. Und wirtschaftlich brauchen wir den Erfolg, um unsere nächsten Projekte anzugehen."