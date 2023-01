Neuer, Sommer, Omlin - was bedeutet der Torhüter-Wechsel bei Bayern und Gladbach für FIFA-Spieler?

Mit dem Schweizer Yann Sommer haben die Bayern jedenfalls einen logischen Ersatz für den verletzten Manuel Neuer verpflichtet - doch was bedeutet das für alle Bayern-Fans, die in FUT auf den neuen Schlussmann setzen wollen?

Manuel Neuer oder Yann Sommer?

Die Basiskarte in FIFA 23 verfügt über einen Gesamtwert von 90 Punkten, bei der insbesondere Schüsse und das Positionsspiel mit einem Wert von jeweils 91 hervorstechen. Aber auch in Sachen Reflexe und Balleroberung hat der Münchner mit 88 Punkten gute Werte. Gegenwärtig führt, zumindest in der Bundesliga, hier nichts an Neuer vorbei.