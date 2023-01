Skispringen: Wellinger bei Kraft-Sieg auf Rang sieben

Skispringer Andreas Wellinger hat auch am zweiten Weltcup-Tag im japanischen Sapporo für den einzigen deutschen Lichtblick gesorgt.

Skispringer Andreas Wellinger hat auch am zweiten Weltcup-Tag im japanischen Sapporo für den einzigen deutschen Lichtblick gesorgt. Der zweimalige Olympiasieger erzielte als Siebter wie schon am Freitag das einzige Top-15-Ergebnis des DSV-Teams. Der Sieg ging an den Österreicher Stefan Kraft, der somit vier der letzten sechs Wettkämpfe auf der Olympia-Schanze von 1972 gewonnen hat.