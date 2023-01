Irre Anekdote! Ex-Tennis-Ass Andrea Petkovic gab Hollywood-Star Jeff Goldblum Korb

Das verriet die 35-Jährige laut übereinstimmenden Medienberichten jüngst bei einer Podiumsdiskussion in Dresden: „Ungelogen. Ich könnte mit Jeff Goldblum verheiratet sein.“

Als sich die ehemalige Tennisspielerin 2007 in New York auf die US Open vorbereitete, sei sie im Fitness-Raum ihres Hotels von dem Hollywood-Star angesprochen worden. „Er fragte mich: ‚Was machen Sie für Übungen?‘“, führte Petkovic aus.