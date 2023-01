Australian Open: Olympiasiegerin Bencic im Achtelfinale

2019 erreichte Bencic bei den US Open bereits einmal das Halbfinale eines Majors, in Melbourne ging es für sie noch nicht über das Achtelfinale hinaus. Ihren größten Erfolg feierte sie 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio, als Bencic sich im Finale in drei Sätzen gegen die Tschechin Marketa Vondrousova durchsetzte.