Bayern-Einzelkritik: Davies gibt Rätsel auf - Kimmich verliert den Faden

Neuzugang Yann Sommer erwischt einen soliden Start, ein Innenverteidiger spielt stark. Mittelfeld-Star Joshua Kimmich dagegen patzt. (News: Nagelsmann-Kritik an Kimmich)

YANN SOMMER: Feierte eine ordentliche Premiere, wenngleich er bis auf das für ihn nicht zu parierende Ausgleichstor zum 1:1 (52.) kaum ernsthaft geprüft wurde. Pflückte fast jeden hohen Ball ohne größere Probleme herunter und strahlte auch mit dem runden Leder am Fuß bis auf wenige Momente Sicherheit aus. SPORT1 -Note: 3

BENJAMIN PAVARD: Machte kaum Fehler, ohne viel ins Spiel nach vorne zu investieren. Typisch Pavard. Bei dem Franzosen weiß man, was man kriegt. SPORT1 -Note: 3,5 (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

DAYOT UPAMECANO: Wirkte nicht immer sattelfest, trotz eines stark gewonnenes Duell mit RB-Stürmer André Silva vor der Pause (35.). In Hälfte zwei bekam Upamecano sehr viel zu tun – und hatte ein wenig Glück, als er nach seinem Foul an Szoboszlai mit Gelb davon kam (65.). Am Ende wieder stabil. SPORT1-Note: 3,5