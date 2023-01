Yann Sommer nach Debüt im Bayern-Tor: Manuel Neuer ist die Nummer 1

Wie sieht die Zukunft im Tor des FC Bayern aus? Yann Sommer gibt sich nach seinem Blitz-Debüt im Spiel bei RB Leipzig demütig - und sieht Manuel Neuer trotz dessen Verletzung in der Pole Position.

Auf eine entsprechende Aussage von Bayern-Coach Julian Nagelsmann vor dem Bundesliga-Restart bei RB Leipzig (1:1) angesprochen, erklärte Sommer bei ran : „Das wurde mit mir auch offen so gespielt. Ich freue mich einfach auf die nächsten Aufgaben, die kommen.“

Er wolle sich nach dem kurzfristigen Wechsel samt Blitz-Debüt nun ein bisschen in München einleben. „Jetzt habe ich zumindest zwei Tage“, blickte Sommer voraus, „und dann Vollgas“. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

FC Bayern: Nagelsmann setzt auf Neuer-Comeback

Am Donnerstag verkündeten die Münchner die Verpflichtung des 34-jährigen Sommer von Borussia Mönchengladbach - einen Tag später stand der Torwart in Leipzig bereits von Beginn an zwischen den Pfosten.