Bundesliga: RB Leipzig – FC Bayern München, 1:1 (0:1)

Am Freitag trennten sich RB und die Bayern unentschieden mit 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Eric Maxim Choupo-Moting sein Team in der 37. Minute. Die Pausenführung des FC Bayern München fiel knapp aus. 47.069 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Leipzig schlägt – bejubelten in der 52. Minute den Treffer von Marcel Halstenberg zum 1:1. Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters Siebert (Berlin) trennten sich die Mannschaft von Marco Rose und der FCB remis.

Mit 35 Zählern führen die Bayern das Klassement der Bundesliga souverän an. Der Defensivverbund der Elf von Trainer Julian Nagelsmann ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 14 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Der Gast weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und einer Niederlage vor.