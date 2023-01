Andy Murray fasziniert bei den Australian Open alle - auch Tennis-Profis feiern den Schotten

Andy Murray schreibt bei den Australian Open Geschichte. Selbst seine Tennis-Kollegen können kaum glauben, was der Schotte vollbringt. In der nächsten Runde schließt sich nun ein Kreis.

Andy Murray schreibt Tennis-Geschichte

Wenige Minuten zuvor hatte Murray Geschichte geschrieben, als er um 4.05 Uhr am Freitagmorgen (Ortszeit) das längste Match seiner Karriere in einem Fünf-Satz-Thriller für sich entschied. (NEWS: Epischer Thriller bei Australian Open!)

Denn als erster Spieler in der Open Era (seit 1968) schaffte er es, zum elften Mal einen Zwei-Satz-Rückstand noch zu drehen - und keine Statistik dieser Welt beschreibt Andy Murray und dessen Tennis-Karriere besser als diese.

Australian Open: Murray mit Zauberpunkt

Und der einzige Punkt, den man späteren Generationen zeigen muss, um klarzumachen, was für ein einzigartiger Spieler Murray war, passierte ebenfalls in diesem Match beim Stand von 4:6, 6:7 und 0:2 aus seiner Sicht.

Zu einem Zeitpunkt, als der 35-Jährige dem sicheren Aus ins Auge blickte und mancher wohl bereits klein beigegeben hätte, kämpfte Murray in einem über zehnminütigen Aufschlagspiel gegen den deutlich jüngeren Kontrahenten verbissen um den letzten Strohhalm.

Bei seinem vierten Breakball passierte dann Unglaubliches: Murray ersprintete zunächst zwei bei vielen bereits als Gewinnschlag von Kokkinakis verbuchte Bälle in die Ecke - dabei stöhnte er von Schmerzen geplagt auf, da seine Metallhüfte sich bei den schnellen Drehungen bemerkbar machte.

Es folgten drei Überkopfbälle des Australiers am Netz, die Murray alle erahnte und erlief, ehe er mit einem perfekten Not-Lob seinen Gegner zur Grundlinie zurückdrängen konnte. Kokkinakis, wohl auch ratlos, wie er gegen diesen Typen den Punkt gewinnen sollte, schlug kurz darauf den Ball ins Netz.

Tennisprofis rasten auf Social Media aus

Murray hielt sich anschließend eine Hand ans Ohr und gestikulierte in Richtung der ausflippenden Zuschauer, dass er diese nicht hören könne. Dann schrie er seine Emotionen heraus - und bekam sogar noch den Daumen nach oben von Kokkinakis, der so etwas wohl auch noch nie gesehen hatte.

Am Ende des Jahres hatte del Potro aber angedeutet, über ein Comeback nachzudenken, sofern es der Körper zulasse - und Murrays aktuelle Erfolge machen dem 34-Jährigen sicher ähnlich Mut wie vielen anderen verletzungsgeplagten Spielern.

Murray stoppte Federer, Nadal und Djokovic

Murray wird bereits 2019 verabschiedet

Im Januar 2019 schien sogar bereits alles vorbei zu sein, als Murray am Rande der Australian Open unter Tränen seinen Rücktritt spätestens nach Wimbledon ankündigte. Nach seinem Erstrundenaus in Australien folgte auf dem Court bereits eine große Abschiedszeremonie mit Video-Botschaften zahlreicher ATP- und WTA-Stars.

Doch keiner hatte damals wohl erwartet, dass Murray mit dieser neuen Metallhüfte bis heute noch solche Tennis-Wunder vollbringt wie gegen Kokkinakis. Vor allem, nachdem er bereits in Runde eins sensationell den Italiener Matteo Berrettini, Wimbledon-Finalist von 2021, in fünf Sätzen in die Knie gezwungen hatte.