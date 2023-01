Debüt in Leipzig: Sommer sofort im Bayern-Tor

Yann Sommer steht gegen Leipzig in der Startelf © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Neuzugang Yann Sommer wird etwas mehr als 24 Stunden nach seiner Verpflichtung sein Debüt für Fußball-Rekordmeister Bayern München geben. Der 34 Jahre alte Torwart steht am Freitag (20.30 Uhr/Sat. 1 und DAZN) zum Bundesliga-Restart bei RB Leipzig in der Startelf. Am Donnerstagnachmittag hatten die Münchner den Transfer Sommers von Borussia Mönchengladbach verkündet, Sommer vertritt den verletzten Kapitän Manuel Neuer.