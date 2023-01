Handball: Nationalspielerin Grijseels wechselt nach Metz

Handball-Nationalspielerin Alina Grijseels hat in dem französischen Champions-League-Teilnehmer Metz Handball einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Handball-Nationalspielerin Alina Grijseels hat in dem französischen Champions-League-Teilnehmer Metz Handball einen neuen Arbeitgeber gefunden. Bereits am Montag hatte Grijseels' aktueller Klub Borussia Dortmund bekannt gegeben, dass die 26-Jährige den Verein nach der laufenden Spielzeit verlassen wird. Grijseels erhält in Metz einen Vertrag über zwei Jahre.