DFB-Neustart: Rudi Völler sorgt sich um Zukunft des deutschen Fußballs

Der neue DFB-Sportchef Rudi Völler sorgt sich um die langfristige Zukunft des deutschen Fußballs und nimmt auch die Vereine in die Pflicht.

„Ich bin total optimistisch, dass wir mit diesen Spielern erfolgreich sein können. Was problematisch sein wird, ist, wie es in sechs, acht oder zehn Jahre sein wird“, sagte der 62-Jährige am Freitag bei seiner Vorstellung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB): „Die nächsten Jahre werden wir noch eine wunderbare Mannschaft haben, aber dann mache ich mir Sorgen.“