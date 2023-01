Omlin beim Restart wohl im Gladbacher Tor

Neuzugang Jonas Omlin wird aller Voraussicht nach beim Restart der Fußball-Bundesliga im Tor von Borussia Mönchengladbach stehen. "Jonas hat viele Pflichtspiele absolviert, er ist im Rhythmus. Von daher spricht relativ wenig dagegen", sagte Trainer Daniel Farke vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Omlin (29) war am Donnerstag für rund acht bis zehn Millionen Euro als Nachfolger des jahrelangen Stammkeepers Yann Sommer verpflichtet worden. Sommer hat die Fohlen nach achteinhalb Jahren verlassen und ist zum deutschen Rekordmeister Bayern München gewechselt.

"Er hat einen fokussierten Eindruck auf dem Platz hinterlassen", sagte Farke über Omlin, der am Freitag erstmals mit der Mannschaft trainierte. Der Schweizer werde wohl "ein wenig brauchen, bis er in alle Details eingebunden ist." Das Torwartspiel sei aber "kein Hexenwerk", merkte der Coach an.