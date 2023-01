Transfer-Hammer um Ilkay Gündogan? Das ist der wirkliche Stand

Am Donnerstagabend wurde in der in Spanien sehr beliebten Fußballsendung El Chiringuito des TV-Senders Mega genau das behauptet. Man sei sich bereits handelseinig.

Gündogan-Verbleib bei City möglich - mehrere Optionen im Ausland

Richtig ist aber, dass Barca Interesse am deutschen Nationalspieler hat. Und Gündogan selbst ist auch nicht grundsätzlich abgeneigt, noch einmal in einer anderen Liga zu spielen. Auch bei Klubs aus Italien steht der Mittelfeldspieler auf dem Zettel. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

In jedem Fall will er auch in der kommenden Saison weiter auf höchstem Niveau bei einem Top-Klub spielen. Ein Wechsel in die USA oder nach Saudi-Arabien wie Cristiano Ronaldo ist kein Thema für ihn.