Vor Dortmund: Maaßen sieht Augsburg "auf einem guten Weg"

„Wir sind in Summe auf einem guten Weg“, sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN): „Jetzt geht es darum, das auch in die Punktspiele zu transportieren.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)