Prime League Spieltag #1: Spandau mit wildem Spiel - MOUZ in beeindruckender Frühform

Am ersten Spieltag der Prime League kam es direkt zum Battle der Eintrachten © Strauss Prime League via Twitter

Die Strauss Prime League hat wieder begonnen! Die höchste deutschsprachige League-of-Legends-Liga startete am gestrigen Abend mit einem turbulenten ersten Spieltag in die Saison 2023.

Das Battle der Eintracht

Im ersten Spiel der Saison ging es dann gegen die Namensvettern von Aufsteiger Eintracht Frankfurt. In einer wilden Partie, in der EINS zunächst klar das Early-Game dominierte, mit zunehmender Spieldauer aber auf immer mehr Gegenwehr von tapfer kämpfenden Frankfurtern stieß, brauchte es bis zur 33. Minute ehe Spandau den Sieg einfahren konnte.

Damit gehört man eben so wie Mitfavorit SK Gaming Prime, MOUZ, Schalke 04 und der neue Fanliebling von NNO Prime zu der Gruppe, die mit einer Bilanz von 1:0 in der oberen Hälfte der Tabelle stehen. Besondere Erwähnung sollte hierbei den vor der Saison komplett neu aufgestellten Mäusen zukommen. Das Roster rund um das norwegische Top-Talent Carl „Carlsen“ Carlsen trat in ihrer Partie gegen E WIE EINFACH E-Sports extrem dominant auf und spielte so früh in der Saison mit einer beeindruckenden Angeklärtheit.