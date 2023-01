Wolfsburg zu dominant? Stroot spürt „keine Langeweile“

Trainer Tommy Stroot findet Aussagen über eine langweilige Dominanz seines VfL Wolfsburg im deutschen Frauenfußball fragwürdig. „Es ist ein entscheidender Faktor, dass die Liga sich entwickelt. Wir sehen doch im internationalen Vergleich, dass es keine Alternative gibt. Wir müssen auf höchstem Standard arbeiten“, sagte Stroot bei einer digitalen Medienrunde am Freitag.

Vor dem Restart am ersten Februar-Wochenende liegen die makellosen Meisterinnen fünf Punkte vor dem ärgsten Rivalen FC Bayern, zwölf Spieltage stehen noch an. "Für uns ist kein Spiel leicht, ich sehe keine Mannschaft, die sich versteckt. Der Standard hat sich in den letzten Jahren extrem positiv entwickelt", führte Stroot aus.