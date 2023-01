Handball-WM 2023: Andreas Wolff reagiert auf Biss-Eklat

Andreas Wolff äußert sich in einer Medienrunde zu dem Biss-Eklat bei der Handball-WM. Dabei kann er sich einen kleinen Schmunzler nicht verkneifen.

Der in Düsseldorf geborene US-Handballer biss seinem Gegenspieler in einer irren Situation in dem Arm und wurde regelkonform mit der blauen Karte des Feldes verwiesen. Somit musste er das Spielfeld unmittelbar verlassen, ihm drohen weitere disziplinarische Konsequenzen.