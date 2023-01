Bis 2025: Augsburg verlängert mit Jensen

Fredrik Jensen verlängert bis 2025 in Augsburg © FIRO/FIRO/SID

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag von Offensivspieler Fredrik Jensen verlängert. Wie die Schwaben am Freitag bekannt gaben, unterschrieb der finnische Nationalspieler ein neues Arbeitspapier bis Juni 2025.

"Mit seiner Dynamik und Vielseitigkeit ist Fredrik Jensen ein wichtiger Spieler für uns", sagte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter: "Leider wurde er in den letzten Jahren immer wieder durch Verletzungen und Blessuren zurückgeworfen. Doch gerade in dieser Saison ist er durch intensive Arbeit stabil geworden."

Jensen war zur Saison 2018/19 vom FC Twente Enschede in den Niederlanden nach Augsburg gewechselt. In 59 Pflichtspielen für den FCA gelangen dem 25-Jährigen, der in dieser Spielzeit bereits auf mehreren Positionen zum Zug kam, sechs Treffer und sieben Vorlagen.