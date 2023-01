Handball-WM: DHB-Team mit großem Respekt vor Niederländern

Deutschlands Handballer gehen mit viel Respekt in ihr erstes Matchball-Spiel der WM-Hauptrunde gegen die Niederlande. „Die Niederlande sind im Tempospiel eine der besten Mannschaften in Europa“, warnte Co-Trainer Erik Wudtke auf einer Pressekonferenz in Kattowitz mit Blick auf die womöglich vorentscheidende Partie am Samstag (20.30 Uhr/ZDF). Und Torhüter Andreas Wolff ergänzte: „Die Entwicklung, die sie genommen haben, ist beeindruckend.“