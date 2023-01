Schalke: Neuer Stürmer ist da! Michael Frey wechselt von Royal Antwerpen zum Bundesliga-Schlusslicht - Leihe mit Kaufoption

Schalke am Abgrund! "Spieler haben nicht mal Zweitliga-Niveau!"

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Verpflichtung von Michael noch vor dem Spiel gegen Frankfurt realisieren konnten“, sagte Sportvorstand Peter Knäbel. Er betonte: „Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Sebastian Polter mussten wir im Sturmzentrum reagieren. Das ist uns mit Michael eindeutig gelungen, mit ihm haben wir einen großen, physisch robusten und dynamischen Mittelstürmer gewonnen, der die entstandene Lücke in der Offensive schließen wird.“

Reis: Frey „eklig zu verteidigen“

Cheftrainer Thomas Reis erklärte: „Michael hat eine gute Präsenz auf dem Platz und bewegt sich geschickt in den gefährlichen Räumen. Er ist für jeden Abwehrspieler eklig zu verteidigen. Das ist genau das, was ich von der gesamten Mannschaft sehen will. Ich freue mich, dass wir mit Michael einen erfahrenen Spieler gewinnen konnten, der uns sofort weiterhelfen wird.“